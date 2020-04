Matthew Longstaff, è il meno pagato della Premier: si taglia il 30% dello stipendio

15 aprile 2020 a

Dall'Inghilterra e in particolare dal campionato inglese arriva la notizia che il calciatore meno pagato in assoluto della Premier League con 850 sterline (circa 975 euro) a settimana e uno stipendio mensile pari a circa 3900 euro. ma il centrocampista del Newcastle Matthew Longstaff, classe 2000, non si è tirato indietro e ha deciso di contribuire all'emergenza coronavirus tagliandosi lo stipendio del 30%. nell'ambito dell'iniziativa della Premier League "Players Together".

Longstaff è ancora legato al Newcastle da un contratto giovanile, e nel caso non dovesse riuscire a trovare un nuovo accordo col club, si rivolgerebbe altrove. Secondo il sito Talksport esiste un’offerta di una “misteriosa” squadra di Serie A. Dovesse andare in porto il trasferimento, il Newcastle riceverebbe solo 400 mila sterline come compenso per il giocatore.

