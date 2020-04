Coronavirus, Aldo Spinelli contro Claudio Lotito: "Deve smetterla di rompere i cogl*** con la ripresa a tutti i costi"

17 aprile 2020 a

“Deve smetterla di rompere i cog*** con la ripresa a tutti i costi”. Aldo Spinelli si esprime senza mezzi termini su Claudio Lotito, che guida il fronte di chi vorrebbe ricominciare a giocare il prima possibile, nonostante l’emergenza coronavirus non sia nemmeno arrivata alla fase 2. Il presidente del Livorno ha attaccato duramente il collega della Lazio: “Il calcio è retto dagli imprenditori, ma purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subito il virus e lo stesso vale per il calcio. Non si può riprendere tra due o tre settimane perché mancano i tamponi anche a chi ne ha veramente bisogno”. Spinelli si è poi espresso sul futuro dei campionati: “Spero che la serie B riparta con tre promosse dalla C, senza retrocessioni e con le prime due promosse in A, che diventerà a 22. Dobbiamo pensare anche ai ricorsi che possono travolgere tutto”.

