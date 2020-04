Paolo Rossi e la serie A: "Le lunghe pause possono cambiare anche gerarchie e valori"

18 aprile 2020 a

Paolo Rossi, intervistato dal Corriere della sera, dice la sua sulla possibilità che il campionato di serie A sia giocato anche in estate, dopo la ripresa per l'emergenza coronavirus, cosa mai accaduta in Italia. "I gol sono belli sempre, d' estate o d'inverno. È vero che gli italiani a luglio e agosto pensano al mare e al calciomercato. Ma dopo questa lunga astinenza, quando ripartiremo ci sarà ancora più passione. Con un vero rammarico: le porte chiuse. Senza l' affetto della gente sarà un' altra cosa. Però non si può fare diversamente".

E il campionato come se lo aspetta? "Tre mesi o quasi senza partite potrebbero cambiare le gerarchie. Non i valori, che restano. Ma tanti fattori potrebbero incidere e condizionare la ripresa, come la nuova preparazione. Oppure l'adattamento a giocare nel silenzio: qualche squadra riuscirà a trovare la concentrazione giusta, qualche altra farà più fatica".

