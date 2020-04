Coronavirus, Maurizio Arrivabene: da capo della Ferrari ad autista per i malati

18 aprile 2020 a

Tanti personaggi del mondo dello sport si sono mobilitati per contribuire alla lotta contro il coronavirus. Addirittura c’è chi sta dando un aiuto concreto sul campo: è il caso di Maurizio Arrivabene, che è stato team principal della Ferrari in Formula 1 dal 2015 al 2018. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di QS, da quando è scoppiata l’emergenza l’ex dirigente di Maranello è pronto a guidare la macchina per trasportare i malati in clinica. Arrivabene è quindi passato dall’essere stato capo della Ferrari all’attuale ruolo di autista volontario per gli anziani. Un piccolo grande gesto in un momento così difficile a causa del coronavirus.

