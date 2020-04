Coronavirus, Alessandro Florenzi: “Atalanta-Valencia partita zero? Ringrazio la varicella”

18 aprile 2020 a

a

a

“Intanto ringrazio la varicella. Non l’avevo mai avuta in vita mia, è arrivata al momento giusto”. Così Alessandro Florenzi ai microfoni di Sky Sport ha parlato riguardo ad Atalanta-Valencia, il match di Champions League disputato a San Siro e ritenuto la “partita zero” del coronavirus. “Il ritorno è stato surreale - ha ricordato il calciatore arrivato in Spagna in prestito dalla Roma - per me e per tanti giocatori, era la prima volta che giocavano a porte chiuse. Non so se avremmo dovuto giocare, il Getafe e la Roma hanno deciso di non andare in trasferta. Al Valencia abbiamo avuto dei casi, adesso non so dire se quella partita abbia inciso. Se fosse stata giocata a porte chiuse o non giocata proprio - ha chiosato Florenzi - forse poteva essere limitato il contagio”.

Che grana in Serie A: se si gioca d'estate vanno rivisti i contratti dei giocatori che scadono il 30 giugno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.