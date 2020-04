Francesco Totti sulla Roma: "Non volevo smettere, piango quando accompagno mio figlio a Trigoria"

18 aprile 2020 a

Francesco Totti ci ha preso gusto con le dirette social. L’ex capitano della Roma si apre sempre di più e racconta aneddoti e sensazioni personali ai suoi fan: un modo nuovo di comunicare, dopo aver concluso una carriera leggendaria. In una chiacchierata con Luca Toni, Totti ha parlato a cuore aperto dell’addio alla Roma e del ritiro dal calcio giocato: “Non volevo smettere, stavo bene fisicamente, perché avrei voluto? Non è che volessi giocare tutte le partite, non ho mai imposto niente a nessuno”. Sul rapporto con il presidente Pallotta l’ex capitano è stato chiaro: “Finché è così non penso che rimetterò piede a Trigoria. Ogni volta che porto mio figlio rimango fuori dai cancelli, resto in macchina e a volte mi viene da piangere a pensare che dopo 30 anni lì dentro non posso più entrarci”.

