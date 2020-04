Ferrari, Mattia Binotto minaccia: “Budget Cap ridotto? Maranello valuterà il suo futuro in Formula 1”

23 aprile 2020 a

La Formula 1 è profondamente divisa sulla questione del taglio del budget cap, introdotto lo scorso anno per il 2021, originariamente con il limite di 175 milioni di dollari. L’emergenza Coronavirus e il conseguente stop del Mondiale stanno colpendo duramente le scuderie più deboli, che vogliono trovare un accordo per abbassare il limite a 145 milioni per il 2021, e a 130 milioni per il 2022.

Proposte inaccettabili per la Ferrari, pronta anche a soluzioni estreme qualora fossero adottate queste restrizioni: "Se l’attuale emergenza mettesse davvero in dubbio la presenza in Formula 1 di alcune squadre, la Ferrari si confermerà disponibile a valutare questa possibilità. Non sarebbe un sacrilegio, è un sistema che vediamo oggi in MotoGP ed è già successo in passato anche nella stessa Formula 1”", le parole del team principal Mattia Binotto al Guardian.

