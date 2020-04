Coronavirus, Adebayor: "Non faccio donazioni con i miei soldi, non ho portato la malattia"

24 aprile 2020 a

a

a

«Per quelli che dicono che non faccio una donazione: è vero non ne faccio. È molto semplice. Coi miei soldi faccio quello che voglio e mangio quello che voglio». Mentre molte star dello sport fanno beneficenza e aiutano i meno fortunati, l'attaccante del Togo Emmanuel Adebayor, 36 anni, va controcorrente.

«Ci saranno persone che mi criticheranno perché non ho creato una fondazione a Lomé. Ma sembra che sono stato io a portare il virus a Lomé. È una situazione molto sfortunata, ma è così ed è il Paese che è così». L'ex bomber (tra le altre) di Tottenham, Arsenal e Manchester City, che ora gioca per il Club Olimpia in Paraguay, ha dovuto affrontare un vero tour de force per rientrare nel suo Paese, dopo essere stato fermato in Francia e in Benin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.