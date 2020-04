Valentino Rossi, il dilemma: ritirarsi senza correre? L'ultima idea del Dottore

26 aprile 2020 a

Valentino Rossi non si arrende a chiudere la carriera sull' onda del Coronavirus, malgrado lo stop imposto dalla pandemia complichi i suoi piani. E così in un' intervista col giornalista e commentatore Matt Birt, riportata dal sito ufficiale della MotoGp, ha svelato qualche indizio sul suo futuro: «Il problema è che non ci sono gare e, a causa di questo virus, non possiamo correre. Quindi dovrò decidere prima di tornare in pista perché nella situazione più ottimistica possiamo correre nel corso della seconda metà della stagione, quindi speriamo per agosto o settembre. Ma devo decidere prima. In ogni caso - ha spiegato ancora il Dottore - voglio continuare, ma ho dovuto prendere questa decisione senza gare».

