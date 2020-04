Olimpiadi a Tokyo a rischio anche nel 2021: "Se la pandemia non sarà sotto controllo annulleremo i giochi"

28 aprile 2020 a

Le Olimpiadi sono a rischio, a causa del coronavirus, anche nel 2021. La pesantissima conferma è arrivata da Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo, Yoshiro Mori: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l'Olimpiade sarà annullata", ha detto chiaro e tondo intervistato dal giornale giapponese Nikkan Sports. Insomma, impossibile pensare a un ulteriore rinvio. Il Giappone, dunque, invita alla prudenza. Tanto che il presidente dell'Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura, ha aggiunto: "A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare l'Olimpiade nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l'epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale".

