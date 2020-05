Nba, l'ultima idea per salvare la stagione: gran finale a Disney World

Grandi stelle

01 maggio 2020 a

a

a

La Nba sta cercando di organizzare la conclusione della stagione immaginando il minor numero di spostamenti possibile e concentrando le squadre in un unico posto. Il luogo dove ripartire potrebbe essere quello di Disney World Resort a Orlando, in Florida. Il Giorno scrive che l'idea sarebbe quella di portare tutte le squadre nello stesso posto, farle soggiornare lì nello stesso sito per il tempo necessario, evitando esposizione con l' esterno e ogni tipo di spostamento.

"Quanto vorrei poter tornare a quella mattina": il dolore della moglie di Kobe nell'anniversario del ritiro Nba

Nel Disney resort non manca certo la disponibilità di hotel e di strutture in grado di rispondere a tutte le esigenze dei giocatori e degli addetti ai lavori. Una distesa immensa, isolata dal resto della città, in cui poter creare un vero e proprio ecosistema indipendente. Nell' area sono presenti tre arene che permetterebbero di giocare in contemporanea, oltre a tante strutture d' allenamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.