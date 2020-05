Ralf Rangnick, la lista della spesa per il nuovo Milan: sogno Goetze, incognita Ibrahimovic

05 maggio 2020 a

Ralf Rangnick sta lavorando al nuovo Milan. Lo scrive Sportmediaset, secondo cui il futuro allenatore rossonero ha già le idee chiare sugli obiettivi di mercato da inseguire per la costruzione della nuova squadra. Il tedesco vorrebbe puntare su giocatori che già conosce bene, almeno uno per reparto: Upamecano del Lipsia per la difesa, Szoboszlai del Salisburgo per il centrocampo e Goetze per l’attacco. Quest’ultimo è per ora una suggestione, ma il Milan lo prenderebbe volentieri per farne il perno della squadra. Anche perché al momento sembrano basse le possibilità di Ibrahimovic di continuare a far parte dei rossoneri: il suo futuro resta una piccola incognita, legata sia alla voglia dello svedese di continuare a giocare sia alla volontà di Rangnick di puntare su di lui.

