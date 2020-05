Coronavirus, la Fiorentina è un focolaio: altri sei positivi tra calciatori e staff

07 maggio 2020 a

Sorge il dubbio di un focolaio in casa Fiorentina: tre calciatori e altrettanti membri dello staff sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha annunciato il club viola con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, sono stati identificati tre atleti e tre dello staff positivi. La società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le visite medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativo sul campo”. La Fiorentina si conferma così tra le squadre di serie A più colpite dal virus: Vlahovic, Cutrone e Pezza fra i giocatori, il medico sociale Pengue, il fisioterapista Dainelli e altre sette persone tra staff e dipendenti del club. Secondo le prime indiscrezioni, le sei persone risultate positive ieri sono tutte asintomatiche e stanno bene.

