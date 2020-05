Giorgio Chellini senza freni: “Odio l'Inter e Balotelli è una mela marcia”

09 maggio 2020 a

a

a

“Odio sportivamente l’Inter come Michale Jordan odia i Detroit Pistons”. Giorgio Chiellini senza freni in un’intervista rilasciata a Repubblica. Il capitano della Juventus non nasconde i propri sentimenti, anche se assicura che fuori dal rettangolo di gioco è cordiale con tutti, anche contro gli acerrimi nemici calcistici. “Quando mi sono rotto il ginocchio - ha rivelato - il messaggio che mi ha fatto più piacere è stato quello di Javier Zanetti. L’odio sportivo ci spinge a superare l’avversario: se gli si dà il giusto significato, è una componente essenziale dello sport”. Molto severo, invece, il giudizio su Mario Balotelli: “È una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti”.

