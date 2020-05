Giorgio Chiellini, rivelazione choc su Sergio Ramos: "L'infortunio di Salah in finale? Un maestro, lo ha fatto apposta"

16 maggio 2020 a

Sergio Ramos è il miglior difensore del mondo. Parola di Giorgio Chiellini, che nella sua autobiografia racconta un episodio che gli sta costando una pioggia di critiche, anche piuttosto dure. In particolare il capitano della Juventus ha parlato della finale di Champions del 2018 tra Real Madrid e Liverpool: “Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario”. Poi continua l’esaltazione del difensore spagnolo, personaggio molto controverso ma indubbiamente decisivo per il Real Madrid: “Ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. La prima è sapersi esaltare nelle partite importanti ed essere sempre decisivo anche negli interventi fuori da ogni logica, compresi gli infortuni che provoca, con astuzia quasi diabolica. La seconda - ha spiegato Chiellini - è la forza che trasmette con la sua presenza”.

