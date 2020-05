Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale, la foto nel letto con la mascherina anti coronavirus allarma i fan

18 maggio 2020 a

a

a

"Ancora non ci credo". Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale e la foto con la mascherina nel letto pubblicata dall'ex capitano della Juventus sul proprio profilo Instagram mette in allarme tutti i fan, bianconeri e non. Il pensiero di tutti, in queste settimane drammatiche, va inevitabilmente al coronavirus per associazione con la mascherina, ma niente paura. Il campione del Mondo 2006 fa sapere di avere avuto un problema di colica renale e la situazione pare sotto controllo: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male", ironizza Alex. Forza, e auguri di una pronta guarigione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.