Zlatan Ibrahimovic, la bomba di Mihajlovic: "Ci ho parlato, di sicuro non resta al Milan" Le due clamorose opzioni sul tavolo

"Di sicuro, Zlatan Ibrahimovic non resterà al Milan". Sinisa Mihajlovic sgancia la bomba sul calciomercato. "Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa - ha spiegato il tecnico del Bologna in collegamento con un tv serba -. Vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a Milano, ma la domanda è se verrà da noi (al Bologna, ndr) o se tornerà in Svezia", Nei giorni scorsi Ibra aveva pubblicato un post polemico facendo i complimenti alla Bundesliga per aver ripreso l'attività, a differenza di quanto accade in Italia con la Serie A ancora in bilico. Sul tavolo, per l'estate, c'è il ritorno di Ibra all'Hammarby, società con cui si è alleanto durante il lockdown.

