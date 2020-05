Serie A, Giovanni Malagò: "Il governo ha bloccato tutto fino al 14 giugno, serve un piano B"

20 maggio 2020 a

a

a

Finalmente dal ministro Vincenzo Spadafora è arrivata un’apertura sulla ripresa della serie A, dopo che il comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo sanitario elaborato da Figc e Lega Calcio. Manca però una data ufficiale per il ritorno in campo: potrebbe essere stabilita a fine mese. “Da mesi insisto - ha dichiarato Giovanni Malagò in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport - puntiamo a ripartire ma non essendo possibile fare previsioni di lunga scadenza, viste tutte le variabili esistenti, deve esistere anche un piano B. Non averlo è un errore”. Il presidente del Coni ha poi evidenziato che la serie A vorrebbe riprendere il 13 giugno, ma “il governo ha bloccato tutto fino al 14. Se la curva dei contagi manterrà un indice basso, credo che non ci saranno problemi a partire un paio di giorni prima”.

Serie A, ma quale 13 giugno? Ipotesi playoff, aumentano le possibilità di stop definitivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.