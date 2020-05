Cristiano Ronaldo, il piano a lungo termine del Psg: l'offerta, missione-2022

20 maggio 2020 a

Ieri Cristiano Ronaldo si è presentato alla Continassa per il primo allenamento con la Juventus dopo la quarantena. Era arrivato a Torino da Madeira due settimane fa, se n’è andato prima di pranzo, più o meno nelle ore in cui Al Khelaifi, presidente del Psg, rilasciava dichiarazioni al miele sul fenomeno portoghese. “Ammiro la sua volontà implacabile di migliorarsi ogni giorno e superare sempre i suoi limiti, è un grande esempio per tutti gli sportivi”: elogi che hanno dato la sensazione che il numero uno del club parigino stia flirtando con Cristiano Ronaldo. Da qui a parlare di mercato ce ne vuole, però il contratto del portoghese con la Juve scade a giugno 2022: allora il Psg potrebbe tentare l’affondo, forte del fatto di poter garantire a CR7 un campionato “soft” in cui segnare caterve di gol a dispetto dell’età, un contratto ricchissimo e anche un ruolo da ambasciatore per il Mondiale 2022, che si disputerà in Qatar. Al momento Ronaldo è concentrato unicamente sulla Juve, ma quando si parla di campionissimi è normale che le voci di mercato circolino all’impazzata: non è la prima volta che si parla di un interessamento del Psg. che stavolta potrebbe pensare ad un piano a lungo termine per assicurarsi il portoghese.

