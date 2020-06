Al fianco di Rebic torna Jovic? Milan in missione, la pista per costruire un attacco stellare

11 giugno 2020 a

a

a

Il Milan pensa al futuro, all'attacco, a prescindere da ciò che farà Zlatan Ibrahimovic. Un Milan sempre più slavo: punto fermo Ante Rebic, che vuole restare, che Rangnick ci sia oppure no. E il suo agente, Fali Ramadani, parla coi rossoneri anche di Luka Jovic del Real Madrid, che resta un obiettivo del club. Allo studio una formula, anche se resta il nodo dell'ingaggio. Rebic, in prestito biennale dall'Eintracht Francoforte, senza alcun problema resterà al Milan anche nella prossima stagione. E il Milan, come detto, vorrebbe rimettergli al fianco Jovic, con cui le cose a Francoforte funzionarono e molto bene. Il serbo a Madrid non è riuscito a convincere, inoltre le bizze durante il coronavirus hanno fatto il resto. Insomma, i blancos se ne vogliono liberare. Come detto, resta il noso ingaggio. Si discute così di una soluzione che preveda un prestito biennale con diritto e non obbligo di riscatto. Ma lo stipendio è un altro paio di maniche.

Ibrahimovic, retroscena clamoroso: Gazidis a Milanello, lui lo "processa". Violentissimo scontro tra i due

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.