Zlatan Ibrahimovic, "violate le regole contro il coronavirus". In Svezia si scatena il aso

Polemica in Svezia su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, ancora in fase di recupero dall'infortunio al polpaccio, domenica sera è entrato nello spogliatoio dell'Hammarby (squadra di cui è socio al 25%) per complimentarsi con i suoi giocatori per la vittoria 2-0 contro l'Ostersund nel debutto della Allsvenskan, la Serie A svedese. Piccolo problema: il 38enne ha violato le norme anti-coronavirus che riservano l'ingresso negli spogliatoi solo a giocatori e arbitri. Secondo i media locali, ora la Federcalcio svedese potrebbe aprire una indagine.

Milan, sospiro di sollievo per Ibrahimovic: tendine d'Achille integro, la stagione non è finita

