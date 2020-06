Serie A, Nainggolan trascina il Cagliari nel poker vincente al Torino: granata sconfitti 4-2

27 giugno 2020 a

La cura Zenga inizia a fare effetto: seconda vittoria consecutiva per il Cagliari, che in una Sardegna Arena deserta travolge il Torino per 4-2 con i gol di Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro (rigore). Partita senza storia, netta la superiorità dei sardi sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto per la voglia di lottare e portare a casa il risultato. Tre punti che consentono alla compagine rossoblu di agganciare momentaneamente il Verona al decimo posto, ma soprattutto di mettere ormai al sicuro la salvezza (+13 sul Lecce) e a 4 punti dall'Europa League.

Determinante il rientro di Nainggolan, che trascina la squadra trovando anche il quinto gol in campionato. Prosegue anche l'ottimo momento del Cholito Simeone, a segno per la terza gara di fila e arrivato a otto gol stagionali. Ripiomba nella crisi, invece, il Toro che dopo un pari e una vittoria crolla in Sardegna di fronte alle prime difficoltà. Non è bastata la tardiva reazione con le reti di Bremer e un rigore di Belotti (centro numero 11). Una mancanza di carattere preoccupante per Longo, visto che la classifica continua ad essere traballante e la salvezza è ancora tutta da conquistare.

