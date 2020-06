Juventus, Andrea Pirlo torna in bianconero: sarà l'allenatore della Under 23

30 giugno 2020 a

a

a

Andrea Pirlo torna alla Juventus: l’ex centrocampista bianconero sarà il prossimo allenatore della squadra Under 23 della Vecchia Signora, che milita in Serie C. Pirlo, che a Torino ha giocato dal 2011 al 2015, è alla sua prima esperienza di allenatore. Succede a Zironelli e Pecchia, che con la Juve Under 23 hanno appena vinto la Coppa Italia di Serie C.

Buffon e Chiellini, la storia infinita con la Juventus: rinnovi ufficiali

Pirlo potrebbe avere come vice Roberto Baronio, ex centrocampista della Lazio legato all'ex centrocampista da una grande amicizia dall’età di 10 anni. Insieme hanno vinto il torneo di Viareggio e gli Europei con la Nazionale Under 21 e giocato nella Reggina. “Conte e Allegri mi hanno insegnato tantissimo. Penso che gli allenatori che gestiscono e basta non esistono più: ad esempio Allegri sembrava dall’esterno un tecnico che gestiva soltanto, ma in realtà era un gran lavoratore”, aveva detto in una recente intervista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.