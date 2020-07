Serie A, Spal-Milan si chiude in pareggio: i padroni di casa subiscono i rossoneri nella ripresa

01 luglio 2020 a

Finisce 2-2 la sfida tra Spal e Milan, gara valida per la 29/a giornata di Serie A. Per gli emiliani vanno a segno nel primo tempo Valoti al 13' e Floccari al 30'. I padroni di casa restano in dieci al 43' per l'espulsione di D'Alessandro e nella ripresa subiscono il ritorno del Diavolo, che accorcia le distanze con Leao al 34' e trova un insperato pareggio in pieno recupero grazie all'autorete di Vicari. La squadra di Pioli sale così a 43 punti, la Spal avanza a 19.

