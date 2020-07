03 luglio 2020 a

a

a

Crollo per la Roma all'Olimpico, in dieci per l'espulsione di Perotti e dominata dall'Udinese: finisce 2-0, reti di Lasagna e Nestorovski. Per i giallorossi è notte fonda, la Champions League ormai è un miraggio. Crisi totale per la squadra capitolina, mentre i friuliani mettono a segno un importante colpo-salvezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.