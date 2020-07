Serie A, l'Udinese strapazza la Spal: mister Di Biagio con un piede in Serie B

09 luglio 2020 a

Spal dal destino ormai segnato. L'Udinese in poco più di mezz'ora la affonda con due reti di de Paul e Okaka per poi calare il tris nel finale firmato da Lasagna spegnendo le speranze salvezza per i ferraresi apparsi poco coraggiosi e aggressivi, bloccati psicologicamente dal peso della sfida che era vista come ultima spiaggia.

I friulani con questo successo per 3-0 si portano a più otto dalla zona retrocessione e possono dunque gestire al meglio le prossime sfide mentre la Spal si avvia a lasciare la massima serie. Al momento solo la matematica non la condanna ma per il gioco espresso, la tenuita fisica e la mancanza di fiducia non sembrano essere margini per un miracolo. .

