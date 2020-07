Serie A, il Genoa vince per la prima volta dopo il lockdown: una rete per tempo fa sprofondare la Spal

12 luglio 2020 a

Missione compiuta. Il Genoa non spreca l'occasione d'oro di Marassi e supera 2-0 una Spal rinunciataria e con almeno un piede e mezzo già in Serie B. Per i padroni di casa è il primo successo del post lockdown. Il risultato è netto. Una partita senza storia, che sarebbe anche potuta finire in goleada, dove i liguri dominano dal primo all'ultimo minuto di gioco. Tre punti che sono una boccata d'ossigeno vitale per la squadra di Nicola, più che mai invischiata nella lotta per non retrocedere. Il Grifone è sceso in campo con la consapevolezza di chi sa di avere un solo risultato a disposizione mentre i ferraresi fin dai primi minuti hanno recitato il ruolo dell'arrendevole sparring partner.

I padroni di casa sbloccano la sfida al 24' del primo tempo. Pandev beffa Bonifazi e fulmina Letica. Per il Genoa è l'avvio di una cavalcata vincente, per la Spal il punto di non ritorno. Al 36' Reca stende Cassata in area, è rigore ma Iago Falque si fa ipnotizzare da Letica. Neanche il pericolo scampato sveglia però i ferraresi. La ripresa è un monologo genoano. Il raddoppio arriva già al 9' con una splendida punizione di Schone. Un pezzo di bravura che scrive la parola fine alla contesa. Il resto è pura accademia con i padroni di casa che sfiorano più volte il tris con Pinamonti, ancora Schone e Destro nel recupero.

