Maurizio Sarri a rischio esonero: se la Juventus perde con la Lazio, già pronto il traghettatore Andrea Pirlo

17 luglio 2020 a

Juventus-Lazio di lunedì 20 luglio sarà una sfida cruciale per Maurizio Sarri. La sua squadra sta giocando col fuoco: ha raccolto soltanto 2 punti nelle ultime 3 partite, concedendo la bellezza di 10 gol (4 al Milan, 2 all’Atalanta e 3 al Sassuolo). I bianconeri hanno ancora 6 punti di vantaggio sull’Inter e 7 sull’Atalanta: sembrano abbastanza quando mancano soltanto 5 giornate al termine del campionato, ma il discorso non è ancora chiuso e non si può dare per scontato che lo sia. Per questo nelle ultime ore dalle riunioni tra i massimi dirigenti è emersa l’ipotesi di un Sarri a rischio: se dovesse perdere con la Lazio, potrebbe essere sostituito da un traghettatore per chiudere la stagione. Filtra già anche il primo nome del possibile sostituto: si tratta di Andrea Pirlo, che potrebbe essere chiamato in causa subito e affiancato da Gigi Buffon, che farebbe il giocatore-allenatore. Una sorta di auto-gestione per il finale di stagione e per una Champions League che allo stato attuale delle cose sembra velleitario pensare di poter vincere.

