Formula 1, Hamilton raggiunge la sua 90esima pole in Ugheria. Ferrari in terza fila dietro le Racing Point

Lewis Hamilton ha conquistato la pole - la sua 90esima in carriera - nel gp di Ungheria, terza prova del mondiale di formula 1. Sarà una prima fila tutta Mercedes perché sulla pista dell' Hungaroring il campione britannico ha preceduto il compagno di squadra Bottas. Seconda fila per la Racing Point con Lance Stroll e Sergio Perez, subito dietro le due Ferrari, con il quinto tempo di Sebastian Vettel che ha preceduto Charles Leclerc.

"Non ci credo ancora, è qualcosa che mi lascia attonito e lo devo ad un incredibile gruppo di persone che stanno facendo un lavoro fantastico. Valtteri Bottas richiede la perfezione sul giro secco per batterlo ed è una delle cose che mi piacciono di più". Così Lewis Hamilton ha commenta la pole. "Qui è lunga la strada, dovremo analizzare bene la cosa. Poi vedremo il meteo che è imprevedibile, ma cercherò di concentrarmi il più possibile per fare un'altra doppietta", conclude il campione del mondo.

