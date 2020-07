Serie A, vittorie di Roma, Lazio e Udinese. Ko Cagliari, Verona e Fiorentina, pareggio tra Spal e Torino

26 luglio 2020 a

Jordan Veretout avvicina la Roma all'Europa League senza passare dallo scoglio dei preliminari. I giallorossi superano 2-1 un'ostica Fiorentina grazie a una doppietta, su rigore, del centrocampista francese e allungano sul Milan, fermato sull'1-1 venerdì dall'Atalanta. I giallorossi, a due giornate dalla fine del campionato, possono ora contare su un vantaggio di quattro punti. Un bel margine considerando anche che nel prossimo turno Dzeko e compagni se la vedranno contro il Torino già salvo. Tra gli ospiti, che all'Olimpico avevano trovato il momentaneo pareggio in avvio di ripresa con Milenkovic, veementi proteste per il secondo penalty assegnato nel finale di gara a causa di un'uscita di Terracciano su Dzeko.

La Lazio vince anche in casa del Verona per 5-1 e agguanta l'Atalanta al terzo posto a quota 75 punti. Successo in rimonta per la formazione biancoceleste, che passa con la tripletta di Immobile e i sigilli di Milinkovic e Correa; inutile il momentaneo vantaggio locale di Amrabat. Settima gara senza vittorie per la squadra di Juric, che in queste ultime sfide non è riuscita piùa trovare la giusta lucidita' dopo aver disputato una stagione eccezionale.

La Lazio rimonta il Cagliari con Milinkovic e Immobile: blinda il 4° posto ed è virtualmente in Champions

Vittoria di misura invece da parte dell'Udinese sul campo del Cagliari: 1-0 il finale grazie al sigillo di Okaka. Un successo per festeggiare al meglio la salvezza matematica arrivata ancor prima del fischio d'inizio. Continua invece il momento nero della formazione sarda, senza vittorie da otto turni. Al "Mazza" di Ferrara, una gara che serviva solamente al Torino, quella contro la già retrocessa Spal. Granata a secco di punti esterni dal lontanissimo 5 gennaio, biancazzurri di Di Biagio in campo per onore di firma. Finisce 1-1: in vantaggio i granata con Verdi nella ripresa, pareggio dei padroni di casa con D'Alessandro. Il Torino è matematicamente salvo.

