Ciro Immobile, il primo obiettivo dell'Everton: Carlo Ancelotti piomba sul bomber della Lazio

Carlo Ancelotti vuole portare Ciro Immobile all'Everton. Trattare con la Lazio e soprattutto col presidente Lotito sarà comunque una questione complicata. La richiesta del tecnico alla società inglese è stata quella di avere più potere decisionale nelle scelte di mercato.

Lazio, ribaltato il Torino: Immobile storico, Inzaghi resta in scia della Juve

Un affare tuttavia complicato dalla Lazio che, stando alle parole del diesse Igli Tare di un paio di settimane fa, non si opporrebbe a sedersi attorno a un tavolo per sentire la proposta, ma sicuramente sarebbe disposta anche solo a pensarci solo in presenza di un'offerta impossibile da rifiutare. Per Immobile si era parlato anche di un interesse del Newcastle con un offerta di ingaggio monstre sugli otto milioni di euro all'anno e anche di un interesse del Napoli, la squadra del cuore dello scugnizzo Immobile.

