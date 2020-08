Claudio Lotito al ristorante insulta Giampiero Ventura, il suo allenatore: "Pezzo di mer***, questo è matto"

01 agosto 2020 a

a

a

Un video imbarazza Claudio Lotito, in questo caso in qualità di presidente della Salernitana e non della Lazio. Un video che lo ritrae dopo la sconfitta per 2-1 rimediata con lo Spezia e che è costata la mancata qualificazione ai playoff. Lotito, dopo la partita, furibondo, si trovava in un ristorante. E al telefono criticava con toni durissimi le scelte del suo mister, Giampiero Ventura, l'ex Ct della più disastrosa nazionale italiana di tutti i tempi. "Sto pezzo di mer***, è una cosa guarda...", sbotta Lotito. E ancora: "Ha tolto Akpa a centrocampo, questo è matto. Doveva togliere Maistro, sempre co' sto Maistro", aggiunge il presidente. E chissà cosa ne pensano Ventura (e Maistro)...

"Emozione inspiegabile". La Juve cambia look in occasione dell'ultima sfida di campionato: ecco la nuova divisa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.