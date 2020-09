Charles Leclerc, il "pieno d'aria" al Gp del Belgio: Ferrari nel caos, ecco perché insultava i meccanici

01 settembre 2020 a

Ci mancava il "pieno d'aria" in casa Ferrari. Svelato il momento dell'insolito pit stop di Charles Leclerc al Gp del Belgio, concluso con un umiliante 14esimoposto (dietro al compagno di scuderia Sebastian Vettel). Mentre le telecamere inquadravano il pilota monegasco e il team radio registrava le sue imprecazioni rivolte ai tecnici, gli stessi meccanici stavano cercando di risolvere una perdita sul sistema di richiamo pneumatico delle valvole che ha penalizzato le prestazioni del V6 turbo.

"L'aria viene utilizzata come una forza per le valvole - ha spiegato Iñaki Rueda, capo delle strategie della Ferrari, secondo quanto riporta il Corriere della Sera -: come accade per l'olio può consumarsi in modo anomalo. Si può rabboccare tramite la connessione al circuito di aria compressa. Sono operazioni che possono verificarsi di tanto in tanto e che fanno parte delle procedure di allenamento durante il weekend di gara".

