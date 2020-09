Gp Monza, pole da record per Hamilton. Tragedia Ferrari: Leclerc 13esimo e Vettel fuori dal Q2

05 settembre 2020 a

La pole position nel Gran Premio di Monza (diretta Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno, domani ore 15.10) è di Lewis Hamilton che batte il record della pista. Valtteri Bottas completa la prima fila tutta Mercedes mentre Carlos Sainz (McLaren, ma futuro ferrarista nel 2021) e Sergio Perez (Racing Point) completano la seconda linea. Delude la Red Bull, con Max Verstappen autore solo dl quinto tempo. Qualifiche da incubo per per la Ferrari, fuori dalla top ten: 13° Leclerc, 17° Vettel.

“Da parte mia, sapevo che la scia sarebbe stato importante. Avevo pianificato dove essere per la scia, e le cose da questo punto di vista sono andate bene. Chiaramente non sono contento della tredicesima posizione. Da due gare stiamo facendo fatica, abbiamo provato tante cose ma non hanno funzionato. Scegliere le gomme in partenza potrebbe aiutare, ma se c’è un treno di macchine con DRS sarà difficile sorpassare”, ha spiegato alla fine delle prove Charles Leclerc ai micrfoni Sky.

