Kimi Raikkonen umilia Lewis Hamilton: "Ecco l'evoluzione dei piloti di Formula 1", terremoto nel cirucs per questa foto

Che cannonata, quella di Kimi Raikkonen contro Lewis Hamilton. Il tutto su Instagram, in due stories in rapida successione. Nella prima si vedono James Hunt, lo storico rivale di Niki Lauda, e Lewis Hamilton: il primo a torso nudo, bicchiere in bocca e sigaretta tra le dita, a bordo di uno yacht. Il secondo, il campione della Merecedes, vestito in modo "peculiare" a bordo di un monopattino. Laconico il commento di Kimi: "L'evoluzione dei piloti di Formula 1". Ovvio il suo parere: si è passati dal "macho" Hunt a uno che gira in monopattino vestito così come si è vestito Hamilton. Insomma, giudizio ben poco lusinghiero su Lewis. Dunque, ecco la seconda storia, postata subito dopo quella su Hunt-Hamilton: una foto in cui dominano proprio Raikkonen e un'amico. I due sono abbracciati, sguardo lucido, insomma probabilmente sono un poco alticci (a Kimi bere piace assai e non lo ha mai nascosto). Raikkonen, inoltre, fuma una sigaretta. Un vero duro, insomma. Come Hunt. E commenta: "Tranquilli, non tutte le speranze sono perdute" (e il riferimento è ovviamente a Hamilton e all'evoluzione dei piloti di Formula 1.

