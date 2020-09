Roma, Friedkin pensa già alla rivoluzione: arrivano Massimiliano Allegri e Fabio Paratici?

21 settembre 2020 a

Thomas Daniel Friedkin, Dan Friedkin, CEO di Gulf States Toyota Distributors e da pochi mesi presidente della Roma resta a guardare. Lo zero a zero della Roma contro il Verona non è un risultato che ha entusiasmato che nemmeno mette in pericolo la panchina di Fonseca. Anche se l'alternativa al portoghese in casa giallorossa sarebbe già pronta, con Massimilano Allegri che da due stagioni non allena e scalpita.

Fonseca dalla nuova dirigenza è stato riconfermato come soluzione di comodo, l'eliminazione in Europa League del 6 agosto scorso non è piaciuta a nessuno. La condizione atletica dei giocatori è sembrata scarsa. L'ennesima rottura del crociato di Zaniolo, tanto per capirci.

La proprietà ha già fatto capire che non vuole mettere mani al portafoglio, anzi il mercato indica : via Kolarov, Florenzi, Schick, Under e Dzeko. Dentro per ora solo Kumbulla, più un parametro zero (Pedro) preso da tempo. Non basta per tenere in piedi una squadra che ieri ha perso due punti.

"Quando la curva mi contestò....". La confessione di Massimiliano Allegri, "zero spaccato"

Fonseca ha chiesto due o tre rinforzi per la difesa e l'attacco. A difendere la porta vuole Smaling "ci siamo sentiti vuole tornare". Per l’attacco invece è necessario trovare qualcuno che ricopra il ruolo di Dzeko ormai juventino e che ieri contro il Verona è restato in panchina.

Ma non c'è solo la panchina a cui mettere mano anche la dirigenza subirà una rivoluzione, con la fine del calciomercato per definire chi sarà il nuovo dirigente tecnico dopo che Pallotta a giugno ha licenziato Gianluca Petracchi. Al suo posto ora c'è l'ex portiere Morgan De Santis, De Sanctis è il sesto direttore sportivo degli ultimi dieci anni dopo Pradè, Sabatini, Massara, Monchi e lo stesso Petrachi. Ma la rivoluzione potrebbe non finire qui.

Se Allegri come si pensa dovesse arrivare potrebbe portarsi dietro Fabio Paratici per cui sarebbe pronto il contratto: triennale da 2 milioni a stagione, anche se l'ipotesi sembra assai remota, visto come si sono lasciati quando alla Juventus è arrivato Maurizio Sarri.

Ieri durante un fuori onda della trasmissione di Rai Uno Ballando sotto le stelle Allegri ha detto di non escludere di allenare la Roma. Frasi che sono bastate per scatenare una ridda di voci sull’eventualità che il tecnico possa sedere presto sulla panchina giallorossa. Su Twitter Eleonora Trotta, giornalista di Calciomercato.it, che su Twitter ha definito “più di una semplice idea” quella di Allegri alla Roma.

