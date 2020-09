Milan, c'è sempre Ibrahimovic: doppietta al Bologna e 2-0, la Serie A inizia com'era finita

21 settembre 2020 a

Basta Ibrahimovic al Milan per iniziare bene la Serie A, là dove aveva finito. Non sarà stato il 5-1 scintillante dello scorso campionato, in piena ripresa post-Covid, ma i rossoneri di Mister Pioli si sbarazzano del Bologna con un altro risultato comodo, 2-0 a San Siro. Oggi come allora, brilla Ibra autore di una doppietta con un gol per tempo: al 35' di testa, con un gran colpo di testa da centro area, e al 51' su rigore con un destro potente dopo il fallo fischiato a Orsolini su Bennacer. La squadra di casa domina quando la partita è "calda" e nel finale concede qualcosa agli emiliani, che sbattono su Donnarumma e colpiscono un palo con Santander prima di chiudere bottega per l'espulsione di Dijks.

