Luis Suarez, "truffa per la cittadinanza": si muove la Guardia di Finanza, "risposte concordate"

La Guardia di Finanza di Perugia ha rilevato irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana di Luis Suarez, che avrebbe conosciuto preventivamente le domande. In sostanza la cittadinanza italiana dell'attaccante del Barcellona è stata ottenuta con una truffa. L''inchiesta della Gdf è coordinata dalla Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che su ordine degli inquirenti stanno acquisendo documentazione nell'università umbra e notificando una serie di avvisi di garanzia. Dalle indagini, scrive Repubblica, è emerso che gli argomenti della prova d'italiano sostenuta dall'attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. La prova serviva all'attaccante in vista di un futuribile trasferimento alla Juve, che sembrava imminente, da chiudersi in questo calciomercato, per poi "slittare" a gennaio. Trasferimento che ora sembra del tutto fuori dalle priorità bianconere (a Torino, tra l'altro, è tornato Alvaro Morata).

