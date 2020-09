Luis Suarez, il tweet della professoressa di Perugia: "Ora o mai più, forza Juve"

23 settembre 2020 a

Nella vicenda Luis Suarez spunta un tweet compromettente della sua professoressa di italiano, Stefania Spina. L'inchiesta della Procura di Perugia secondo cui i responsabili dell'Università per stranieri del capoluogo umbro avrebbe organizzato un esame-farsa di italiano sta indagando proprio tra i professori dell'ateneo. E sui social è così spuntato un vecchio post datato aprile 2012 della professoressa coinvolta nella presunta truffa, Stefania Spina. La docente, incaricata della preparazione dell'esame del bomber del Barcellona, così scriveva: "Forza forza, forza Juve. It's now or never".

In più, ad aggravare i sospetti dei tanti hater, è la foto, sempre pubblicata su Twitter dopo l'esame contestato, in cui posava sorridente insieme con Suarez complimentandosi con lui per averlo avuto come studente: "Grazie @LuisSuarez9 per la tua visita di oggi all’Università per Stranieri di Perugia. È stato un piacere averti come studente!", il tweet della professoressa Spina.

