Serie A nuova, Atalanta solita: calato il poker sul Torino, che esordio dei bergamaschi

Quarantacinque giorni dopo la Champions League giocata a Lisbona, l’Atalanta torna in campo per il suo esordio nel nuovo campionato di Serie A. E la prima impressione che è i bergamaschi facciano sul serio anche quest’anno: tutti dovranno fare i conti con loro, tanto che Gian Piero Gasperini già ha dichiarato di ritenere più forte questa squadra della scorsa. E dire che l’Atalanta era bassata in svantaggio dopo soli 10 minuti a causa del gol di Belotti, poi però sono arrivate le reti di Gomez, Muriel e Hateboer: una tempesta perfetta per chiudere il primo tempo avanti 3-2 (doppietta di Belotti al 43’). Nella ripresa i bergamaschi hanno impiegato pochissimo per calare il poker con De Roon, dopodiché sono stati bravi a gestire il risultato senza problemi. E quindi parte con il piede giusto il campionato dell’Atalanta, mentre il Torino di Giampaolo è già alla seconda sconfitta consecutiva.

