Lucas Paquetà, addio Milan: va al Lione. Le cifre dell'affare: tesoretto Maldini, ora caccia grossa al big

29 settembre 2020 a

Il tesoretto Milan si chiama Lucas Paquetà: il 23enne brasiliano, mai sbocciato dopo i primi ottimi mesi con Gattuso a inizio 2019, è stato ceduto al Lione a titolo definitivo. Manca ancora l'ufficialità ma la Gazzetta dello Sport rivela anche le cifre: 20 milioni di euro più la percentuale su un'eventuale rivendita. In attesa dell'esito delle visite mediche e della formula da chiarire (acquisto secco o prestito con obbligo di riscatto?) a Casa Milan si comincia già a pensare come utilizzare questi soldi e soprattutto dove.

La tentazione è quella di pescare un aspirante big per la difesa (si parla di Fofana dal Saint-Etienne e Milenkovic dalla Fiorentina), ma l'indisponibilità in attacco di Ibrahimovic (coronavirus) e Rebic (gomito ko) con la contemporanea scarsa forma del rientrante Leao, potrebbe convincere Paolo Maldini a puntare tutto su Federico Chiesa, altro piatto forte che la Fiorentina cederebbe più volentieri di Milenkovic. Unico problema, il costo: si parla di una cinquantina di milioni di euro. Sforzo possibile solo in caso di qualificazione alla fase a gironi di Europa League

