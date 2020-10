Napoli, Zielinski positivo al coronavirus: si teme un nuovo focolaio, a rischio il match con la Juventus?

02 ottobre 2020 a

Spuntano i primi positivi al coronavirus anche tra le file del Napoli. Per ora si tratta soltanto di un calciatore (Zielinski) e di un dirigente, ma quello che si temeva sta purtroppo accadendo: d’altronde era difficile immaginare che il focolaio del Genoa non avesse ripercussioni anche sul Napoli, che ha affrontato i rossoblù poche ore prima che emergessero i tanti casi di positività al Covid. La società partenopea ripeterà i tamponi nella giornata di sabato: a seconda dell’esito del terzo giro di tamponi verrà presa una decisione sulla partenza per Torino, dove domenica 4 ottobre è in programma la super sfida con la Juventus. La cosa più assurda di questa vicenda è che il Napoli sarebbe costretto a giocare anche se avesse 5 o 6 titolari positivi: soltanto con almeno 10 calciatori infetti è possibile richiedere il rinvio. Fatto sta che se la squadra di Gattuso fosse costretta a scendere in campo senza elementi fondamentali a causa del Covid, si scatenerebbe subito un polverone a suon di “campionato falsato”. Se dovesse verificarsi il peggio a livello di contagi tra le file azzurre, allora speriamo che prevalga in buonsenso ai vertici della Serie A.

