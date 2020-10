Cristoph Metzelder, ex nazionale della Germania, accusato di pedopornografia. Podolski: "Disgustoso"

02 ottobre 2020 a

a

a

Dalla Germania arrivano indiscrezioni su Cristoph Metzelder, ex difensore della nazionale tedesca. Secondo la Bild, avrebbe confessato di essere stato in possesso e di avere diffuso materiale pedopornografico. Confessione che arriva dopo un anno di indagini nei confronti dell'ex difensore di Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke.

Circa un anno fa, infatti, la polizia fece irruzione nell'abitazione di Metzelder ex difensore della Germania vicecampione del mondo nel 2002. L'accusa è gravissima: possesso e diffusione di materiale pedopornografico. L'ex calciatore, oggi 38enne, si era messo subito a disposizione degli investigatori, che gli avevano sequestrato computer e cellulare. La vicenda era nata dalla denuncia di una donna che avrebbe rivelato agli inquirenti di aver avuto una relazione con Metzelder, mostrando poi alla polizia le immagini dei contenuti pedo-pornografici inviati dall'ex calciatore su Whatsapp. Il suo ex compagno di squadra Lukas Podolski ha definito il caso in maniera lapidaria: "Disgustoso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.