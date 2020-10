Coronavirus, il Napoli attende il terzo giro di tamponi: "Rinvio con la Juve?", la telefonata De Laurentiis-Agnelli

03 ottobre 2020 a

La Serie A attende col fiato sospeso l’esito del terzo giro di tamponi del Napoli: l’esito è atteso per il pomeriggio di sabato 3 ottobre, dopo che al secondo giro era emersa la positività al coronavirus di Zielinski (e di un membro dello staff). Non manca l’apprensione all’interno del club partenopeo visto quanto accaduto al Genoa, che nel giro di pochi giorni è diventato un vero e proprio focolaio. Si teme ovviamente che possano essere rilevati altri contagi, il tutto con la sfida con la Juventus in programma per domenica sera: il buonsenso richiederebbe il rinvio a prescindere dall’esito dei tamponi, perché se poi dopo la partita il Napoli dovesse fare la fine del Genoa, allora anche la Juve si ritroverebbe con il contagio dentro casa. L’effetto catena potrebbe essere devastante per tutta la Serie A: meglio rinviare una partita che rischiare di bloccare un campionato appena iniziato. Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis si sarebbe fatto avanti con Andrea Agnelli per capire se ci sono margini per un rinvio. Protocollo alla mano la risposta è no, ma anche i bianconeri sono preoccupati da questa situazione: di certo dopo l’esito del terzo giro di tamponi una decisione andrà presa.

Napoli, Zielinski positivo: il terrore di un nuovo focolaio. Salta il match con la Juve? Caos-Serie A

