Napoli, dopo Zielinski anche Elmas positivo al coronavirus: con la Juventus si gioca, ma trema l'Italia di Mancini

Il Napoli ha comunicato che dei 23 tamponi effettuati oggi, sabato 3 ottobre, è risultato positivo al coronavirus anche Elif Elmas. Il macedone si aggiunge a Piotr Zielinski, dichiarato positivo ieri, ed entrambi non saranno a disposizione di Gennaro Gattuso per la partita con la Juventus. Al momento, la partita di domani sera alle 20.45 si giocherà, anche se i partenopei hanno evidenti problemi di formazione. Resta il problema del pericolo di contagio per i bianconeri. Il rischio è che possa accadere quel che è successo dopo Napoli-Genoa. Alla vigilia di quella sfida solo due giocatori genoani avevano contratto il virus, dopo meno di una settimana il numero è salito a 22.

"Margini per un rinvio?". De Laurentiis-Agnelli, telefonata sul coronavirus: il Napoli attende, la Juve si preoccupa

Mentre nel Napoli in soli tre giorni di tamponi sono già uscite tre positività (due calciatori e un collaboratore dello staff tecnico). A questo punto c'è il rischio che la partita di domani sera possa provocare altri contagi mettendo a rischio anche i giocatori bianconeri e di conseguenza anche la Nazionale di Roberto Mancini che la prossima settimana tornerà in campo con il conseguente stop del campionato. Nella Juve infatti giocano Bonucci e Chiellini, convocati da Mancini che per precauzione invece non ha convocato nessun giocatore del Napoli. Ma il pericolo rimane lo stesso.

