Serie A, la Roma vince al Friuli contro l'Udinese 1-0: a segno il nuovo acqusito Pedro

Prima vittoria in campionato per la Roma: decide un gran gol di Pedro a inizio secondo tempo in trasferta al Friuli contro l'Udinese. Tante chance nel corso di tutta la partita, soprattutto per Dzeko (Roma) e Lasagna (Udinese) nel primo tempo, e nella ripresa ancora per Lasagna oltre ad Okaka per i padroni di casa. Terzo ko su tre giornate e ancora nessun gol in A per l'Udinese di mister Gotti.

La vittoria giallorossa è arrivata grazie ad una staffilata da fuori area di Pedro: il suo eurogol al 55‘, il primo con la maglia giallorossa, ha sorpreso il portiere ospite, Musso. Sono state tante poi le occasioni sprecate dall’Udinese in entrambe le frazioni di gioco. La squadra di Fonseca ha sofferto moltissimo nel finale, ma con questi primi tre punti sale a quota 4 in classifica

