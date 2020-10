Juventus-Napoli, Lo Monaco della Figc: "Sarà rinviata", evitato l'imbarazzante 3-0 a tavolino

04 ottobre 2020 a

Alla fine, a salvare capra e cavoli e la credibilità di una Serie A che sembra già impossibile a causa del coronavirus, ci pensa la Figc. Si parla di Juventus-Napoli, con i partenopei bloccati dall'Asl campana dopo i due positivi al Covid-19 e con i bianconeri pronti a scendere in campo ugualmente (tanto che in mattinata hanno effettuato l'allenamento di rifinitura). Sarebbe stato un clamoroso 3-0 a tavolino in una delle sfide più attese del campionato. Sarebbe stato un caso clamoroso, in grado davvero di far crollare la credibilità del campionato. Ma, come detto, è intervenuta la Figc. Lo ha fatto con il consigliere Lo Monaco, che ha spiegato: "Juventus-Napoli sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara". Insomma, retromarcia: la Asl "batte" Lega Calcio, che starebbe seriamente pensando al rinvio. Si tratta per trovare un accordo che nel caso sarebbe una scelta piuttosto ovvia, in considerazione del putiferio che si potrebbe scatenare per un 3-0 a tavolino.

De Luca ferma il Napoli: "Vietato andare a Torino". Salta la Juve: Serie A, caos assoluto

