Serie A, annullata la sfida tra Juventus e Napoli. Martedì la decisione del giudice sportivo

Alle 21:30 l'arbitro Doveri ha decretato da regolamento l'annullamento del match tra Juve e Napoli. All'Allianz Stadium, come previsto, si sono presentati soltanto i giocatori bianconeri e la squadra arbitrale. Dopo la positività al Covid -19 di Zielinski ed Elmas e le successive indicazioni dell'Asl Napoli 2, infatti, gli uomini di Gattuso non sono partiti per Torino. Decisione contro cui si è espressa chiaramente la Lega, sostenendo la validità del Protocollo Figc e l'inesistenza di "provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita". La palla ora passa al Giudice Sportivo: da regolamento ora il Napoli rischia di perdere la gara 3-0 a tavolino. Martedì la decisione: se fosse in favore della Juventus, -1 in classifica a carico del Napoli e il ricorso del club partenopeo.

A salvare la faccia alla Serie A ci pensa la Figc: "Juve-Napoli verrà rinviata". Ma resta il caos

Intanto sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli: "De Laurentiis mi ha scritto un messaggio proponendo di rimandare la partita. Gli ho risposto che la Juventus si attiene ai regolamenti e c'è un protocollo chiaro, secondo me ben fatto, che noi abbiamo osservato", ha svelato il presidente della Juventus.

