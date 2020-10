Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga, si riapre il caso di stupro: "Nuovo test mentale", mossa legale estrema

06 ottobre 2020 a

a

a

Rischia di riaprirsi il caso di stupro che coinvolge Cristiano Ronaldo e la sua accusatrice Kathryn Mayorga. Secondo Deportes Cuatro, l'attaccante portoghese della Juventus potrebbe venire investito da nuove carte da parte della modella statunitense dopo essere stato dichiarato innocente oltre un anno fa. Tutto ruoterebbe intorno ai 300mila euro che il portoghese avrebbe pagato alla Mayorga per assicurarsene il silenzio sulla "notte brava" del giugno 2009 in un hotel a Las Vegas. I legali della ragazza intenderebbero dimostrare che quando firmò l'accordo, la Mayorga non era in condizioni mentali ideali. Per questo ora si sottoporrà a un esame di capacità mentale per dimostrare di non conoscere i termini di quel contratto e le sue conseguenze. Una mossa legale estrema che potrebbe trascinare nuovamente nelle polemiche Ronaldo, anche se secondo Deportes Cuatro i suoi legali si dicono tranquilli.

"Un caz***o che vive per insultare la Juve". Mughini a Tiki Taka, bombarda la penna del Fatto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.