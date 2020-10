Juventus-Napoli, "niente 3-0 a tavolino": il grande compromesso, come saranno puniti i partenopei

07 ottobre 2020 a

La decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli è attesa per la fine di questa settimana, ma intanto già circolano le ipotesi su come potrebbe andare a finire questa vicenda. La più accreditata è che ci sarà un compromesso: niente 3-0 a tavolino ma solo un punto di penalizzazione per i partenopei, secondo lo scenario tratteggiato nell’edizione odierna di Tuttosport. L’Asl di Napoli aveva il diritto di impedire al club di De Laurentiis di organizzare la trasferta a Torino, per questo difficilmente potrà essere comminata la sconfitta a tavolino. Il governo ha fatto intendere che il sistema calcio non ha l’autorità per andare contro una Asl, ma allo stesso tempo l’obiettivo della Figc è di salvaguardare la validità del protocollo studiato per permettere il regolare svolgimento del campionato. Il Napoli ha già annunciato di essere pronto a fare ricorso contro qualsiasi decisione, minacciando anche l’utilizzo della giustizia ordinaria: non solo il 3-0 a tavolino, i partenopei non accetteranno neanche la più lieve delle sanzioni.

